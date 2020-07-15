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Nesli tükenme tehlikesi altında! Ardahan'da ortaya çıktı

Ardahan'da, Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan alaca sansar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54
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Merkeze bağlı Akyaka köyünde yaşayan Vedat Özgür, arazide alaca sansarı gördü. Özgür, eşilen topraktan başını uzatan alaca sansarının bu anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, görüntülendikten kısa bir süre sonra yuvasına döndü.

Siyah-beyaz renkli sansarı görünce önce şaşırdığını belirten Vedat Özgür, "Tarlada, yuvasından çıkan bir sansar gördüm. Rengi diğerlerinden farklıydı. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim. Yuvasından dışarı çıkmaya çalışan alaca sansar etrafı gözetledikten sonra yuvasına çekildi" dedi.

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