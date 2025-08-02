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Nesli tükenme tehlikesi altında: Kırmızı listedeki hayvan orada ortaya çıktı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Arap tavşanı (Allactaga) Tunceli'de görüntülendi.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Nesli tükenme tehlikesi altında: Kırmızı listedeki hayvan orada ortaya çıktı
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Tunceli'de, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Tunceli'de, aracıyla seyahat halinde olan Sinan Ercan, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arap tavşanını bir süre görüntüleyen Ercan, hayvanı daha sonra yeniden doğal ortamına bıraktı.

Ailesiyle seyir halindeyken birkaç Arap tavşanına denk geldiklerini dile getiren Ercan, "Görüntülediğim tavşan, yolun ortasında durdu ve hareket etmedi. Ben de başka araçlar ezmesin diye araçtan inerek onu hem görüntüledim hem de yoldan alarak doğal ortamına bıraktım. O anlara çocuklarım da tanıklık etti ve bu özel türü gördükleri için mutlu oldular" dedi.

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