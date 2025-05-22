Nesli tükenme tehlikesi altında! Koparan yandı

Etkinlikte, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından çocuklara kum zambağının fiziki yapısı, doğadaki rolü ve korunma önemi anlatıldı.

Kaya, "Kum zambakları dünya genelinde endemik ve koruma altında bir tür. Bu nedenle koparılması halinde 387 bin 141 TL para cezası uygulanıyor. Erken yaşta çevre farkındalığı çok değerli" ifadelerini kullandı.

Sahil yürüyüşüyle son bulan etkinlikte öğrenciler, kum zambaklarını doğal yaşam alanında gözlemleyerek bilinç kazandı.