Nesli tükenme tehlikesi altında! Kütahya'da görüntülendi

AA 23 Şubat 2021 Salı 17:14 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 17:14

Kentin bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, bir gölet kenarında su yüzeyinde su samurunu görüntüledi.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri de su samurunun neslinin tehlike altında olduğundan dolayı koruma altında olduğunu bildirdi.

Akdemir, AA muhabirine, nesli tehlike altında olan bir türü Kütahya'da görüntülemekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yaban hayatının korunması gerektiğini vurgulayan Akdemir şunları kaydetti:

"Fotoğraf çekimi için gittiğim bir gölet kenarında bir çift su samuru görüntüledim. Su samurlarının neslinin tehdit altında olduğunu biliyorum. Oldukça değerli canlılar olduğu için kaçak avcılar bu canlıları öldürebiliyorlar. Bizler her canlının yaşam hakkına saygı duymalıyız. Özellikle yasal bir şekilde avlanan avcılar ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza bu konuda çok iş düşüyor."