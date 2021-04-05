Nesli tükenme tehlikesi altında! Kütahya'da görüntülendi

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 16:38

Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken Alperen Akdemir, Altıntaş ilçesi kırsalında alaca sansarı fotoğrafladı.

Fotoğrafları inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansarın koruma altında olduğunu belirtti.



Akdemir, AA muhabirine, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiği için boş zamanının büyük kısmını yaban hayatını görüntülemekle geçirdiğini söyledi.

Çekim yaptığı ilçedeki arazide alaca sansarı görünce çok heyecanlandığını anlatan Akdemir, "Çünkü bu türün neslinin tükenme tehlikesi olduğunu biliyorum. Onu canlı görebildiğim için kendimi şanslı hissettim. Bu ve buna benzer hayvan türlerinin daha çok görülebilmesi için yaban hayatının korunması gerekiyor." diye konuştu.