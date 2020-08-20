İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3484
  • EURO
    8,6831
  • ALTIN
    456.561
  • BIST100
    1119.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nesli tükenme tehlikesi altında! Sinop'ta görüntülendi
Güncel

Nesli tükenme tehlikesi altında! Sinop'ta görüntülendi

Sinop'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, denizde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken Karaman, şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 16:34
ABONE OL

Sinop kent merkezindeki Kurt Kuyusu mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte denize giden Ersin Muhammed Karaman, (35) 2 su samuru gördü. Bir anlık şaşkınlığın ardından telefonuyla su samurlarını görüntüleyen Karaman, “Arkadaşlarla otururken denizden bir ses geldiğini fark ettim ve denize doğru ilerledim. Suyun içindekilerin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Daha önce Sinop’ta böyle bir şey görmediğim için ‘acaba saldırırlar mı?’ diye de endişelendim. Fakat yanlarına kadar ilerledim ve görüntü almaya devam ettim. Daha sonra görüntüleri arkadaşlarımıza izletince onlar, su samuru olduğunu söylediler” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.