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  • Nesli tükenme tehlikesi altında! Yavrularıyla Çanakkale'de görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altında! Yavrularıyla Çanakkale'de görüntülendi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde, nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında yer alan ‘alaca sansar', 4 yavrusu ile birlikte köy meydanına indi. Köye gelen ekipler, alaca sansar ve yavrularını vatandaşlar tarafından koyulan yerden çıkartarak koruma altına aldılar. Alaca sansarların yapılacak olan kontrollerin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, Çan'ın Etili köyünde yavrularıyla birlikte görüntülendi. Köy meydanında fark edilen alaca sansarlar vatandaşlar tarafından koruma altına alınırken, aynı zamanda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne de haber verildi. Köye gelen ekipler, alaca sansar ve yavrularını vatandaşlar tarafından koyulan yerden çıkartarak koruma altına aldılar. Alaca sansarların yapılacak olan kontrollerin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nesli tükenmekte olan 1 anne alaca sansar ve 4 yavruyu güvenli bir yere koyarak İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne telefonla haber verdik. Çanakkale Doğa Korumadan görevliler geldiler. Köylülerimiz tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan 4 yavru ve 1 anne alaca sansar köylülerimiz tarafından da ilgi odağı oldu. Alaca sansarlar Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilmiştir" dedi.

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