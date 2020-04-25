Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Hakkari'de görüntülendi

AA 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:43 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 13:43

Hint gölet balıkçıl kuşunu görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağlıca bölgesine daha önce hiç gitmediğini söyledi.

Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için yola düştüğünü ifade eden Atlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Dağlıca, derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz şekilde duran kuşu gördüm. Görünmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim."

Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan da Yüksekova da bulunan sazlığın birçok yabani kuş türünün göç yolu üzerinde oluğunu belirtti.

Sayısız kuş türünün dinlenip beslendiği bu sazlıkta nesli tükenmekte olan kuşların da yer aldığını anlatan Kaçan, "Hint gölet balıkçıl kuşu, nesli tükenmekle karşı karşıya olan bir kuş türüdür. Bu kuş türünün burada görülmesi nadir görülen bir olaydır. Muhtemelen başka yere göç ediyordur." ifadelerini kullandı.