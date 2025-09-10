Nesli tükenme tehlikesinde: Zıpkınla vurdu, bakanlık harekete geçti

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığı Bodrum Limanı bölgesinde zıpkınla vuruldu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekiler, nesli tükenme tehlikesi altındaki balığın vurulmasına tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bodrum Belediyesinden konuyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Muğla'nın Bodrum ilçesi, Bodrum Limanı içerisinde, nadir görülen bir tür olan Yelken Balığının (Sailfish) amatör bir balıkçı tarafından su altı tüfeği ile vurulduğu görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bakanlık ekiplerimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızla yaptığı koordineli çalışma neticesinde balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı anlaşılmıştır. İlgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konulmuş ve şahsa para cezası uygulanmıştır."