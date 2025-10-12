İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nesli tükenme tehlikesindeydi! Örnek projeye Emine Erdoğan'dan tebrik
Güncel

Nesli tükenme tehlikesindeydi! Örnek projeye Emine Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumaya yönelik projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tebrik etti.

AA12 Ekim 2025 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Nesli tükenme tehlikesindeydi! Örnek projeye Emine Erdoğan'dan tebrik
ABONE OL

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için hayata geçirdiği projeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Mersin balığına ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rize'nin derin sularında yeniden umut yeşeriyor, doğanın mirası, ne mutlu ki insan emeğiyle yeniden güvence altına alınıyor. 250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için örnek bir projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini yürekten tebrik ediyorum.

Dünyanın en değerli su hazinelerinden birini gelecek nesillere aktarma gayreti, Türkiye'nin çevre ve biyolojik çeşitlilik alanındaki kararlılığının da bir göstergesidir. Bir türü korumak, aslında ekosistemi, kültürü ve geleceği korumaktır. İnanıyorum ki bu vizyoner çalışma, nice projeye ilham olacak ve ülkemizi su ürünleri yetiştiriciliği alanında dünya çapında bir marka haline getirecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.