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Nesli tükenmekte olan kum zambağı doyumsuz manzaralar oluşturuyor

Sakarya'nın Karadeniz kıyısında yer alan Kocaali sahillerinde, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambakları etkileyici bir manzara oluşturuyor. Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, Karadeniz sahilinde yetişen kum zambağının beyaz çiçekleriyle ilçeyi güzelleştirdiğini ifade etti.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 12:55 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 12:55
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Kocaali ilçesinde kum zambakları için başlatılan koruma çalışmaları sonuç verdi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, Karadeniz sahilinde yetişen kum zambağının beyaz çiçekleriyle ilçeyi güzelleştirdiğini ifade etti.

Zambakların, sahilin incisi haline geldiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Görünüşü ve yaydığı kokuyla herkesi kendine hayran bırakan kum zambağını korumak ve kum zambağının Kocaali sahilinde daha da yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Zambakların geçen yıllara oranla yüzde 70 arttığı gözlemlendi. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi, bu güzelliği görmeye davet ediyorum."

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