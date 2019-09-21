Kanserle olan savaşını sosyal medya üzerinden paylaşarak birçok kişiye umut olan Neslican Tay hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç kız kanser nedeniyle bir bacağını kaybetmiş ancak mücadeleyi elden bırakmamıştı. Hastalığına karşı dik duruşuyla herkesin takdirini toplayan Neslican Tay'dan kötü haber dün akşam saatlerinde geldi. Takipçileri ise Neslican Tay cenaze töreni ne zaman? Neslican Tay cenaze töreni nerede? gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladılar.

NESLİCAN TAY CENAZE TÖRENİ NEREDE?

20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi Neslican Tay'ın cenaze töreni hakkında detaylı bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

NESLİCAN TAY CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Neslican Tay'ın ailesi açıklamasında, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir." denildi.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine "Demir Kadın" diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördünce kez yakalandığı kanserle savaştı.

NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?

Teşhis konulduğunda tümör tüm bacağını sarmış, kemiği aşındırmış ve artık bacağın kurtulması için çok geç kalınmıştı.

Bacağını kaybetmesinden altı ay sonra, Neslican, kanserin akciğerine sıçradığını öğrendi. Fakat oldukça mutluydu. Çünkü bu tümörün ameliyatla alınabileceğini biliyordu. Tümör ameliyatla alındı ve Neslican ilaç tedavisi görmeye başladı. Bu sayede kanseri bir kez daha yendi.

Aradan tekrar altı geçti. Bu sürede kanserin üçüncü kez Neslican’ın vücudunda yer aldığı öğrenildi. Hastalık akciğerlerinin zarlarındaydı bu kez.