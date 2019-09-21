Neslican Tay kimdir hayatı sizlerle! Neslican Tay neden öldü?

Neslican Tay kimdir hayatı merak ediliyor. Neslican Tay neden öldü? sorusunun yanıtı da araştrıılıyor. Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rizeli Neslican Tay hayata gözlerini kapadı. 15 Eylül Cumartesi gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Neslican Tay, sosyal medyada kansere karşı mücadelesiyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Neslican Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama geldi. İşte Neslican Tay hakkında tüm merak edilenlerler..

NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ?

Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rizeli Neslican Tay yaşamını yitirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti.

Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

NESLİCAN TAY KİMDİR HAYATI

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu. Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi.