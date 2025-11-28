Neslinur'un ölümünde siyanür iddiası

Zehirlenen üç kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur kurtarılamadı. Evdeki alttan ısıtma sistemi nedeniyle fare zehrinin siyanüre benzer bir etki oluşturduğu düşünülüyor.

Muğla Seydikemer'de 3 kardeş evde tavuk yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Neslinur Topal (18), kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren 2 kardeşin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Neslinur'un ölüm sebebi 'böbrek yetmezliği olarak' kayda geçti.

AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki oluşturduğunun belirlendiği öğrenildi.

Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi.