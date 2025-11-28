İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Neslinur'un ölümünde siyanür iddiası

Evlerinde zehirlenen üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur öldü, diğer iki kardeş yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Muğla'daki faciada kardeşlerin ilk önce yedikleri tavuktan zehirlendikleri düşünüldü ancak evde özel cihazlarla inceleme yapan AFAD ekipleri siyanür benzeri kimyasal madde tespit etti. Evde bulunan fare zehrinin, alttan ısıtma sistemi nedeniyle siyanür benzeri bir etki oluşturmasından şüphelenildiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ28 Kasım 2025 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Neslinur'un ölümünde siyanür iddiası
ABONE OL

Zehirlenen üç kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur kurtarılamadı. Evdeki alttan ısıtma sistemi nedeniyle fare zehrinin siyanüre benzer bir etki oluşturduğu düşünülüyor.

Muğla Seydikemer'de 3 kardeş evde tavuk yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Neslinur Topal (18), kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren 2 kardeşin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Neslinur'un ölüm sebebi 'böbrek yetmezliği olarak' kayda geçti.

AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki oluşturduğunun belirlendiği öğrenildi.

Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi.

