İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korumaya devam edecek
Güncel

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korumaya devam edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Türkiye Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve işbirliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir' açıklamasını yaptı.

DHA27 Mart 2020 Cuma 08:52 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 08:54
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklama hakkında değerlendirmede bulundu. Aksoy yazılı açıklamasında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasının talihsiz ve yanıltıcı bir açıklama olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan hem de AB tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan’ın bir takıma da devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve işbirliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

THY, yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı
ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı

ABD Kovid-19 vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bıraktı

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.