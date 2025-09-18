Netanyahu: Kral Hüseyin Köprüsü'nde öldürülenler İsrail askerleriydi

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, bugün 4'ü Gazze'de 2'si Batı Şeria'da olmak üzere 6 İsrail askerinin öldüğünü kaydetti.

"Bugün Allenby'de 2 askerin öldürüldüğü bilgisini aldım, bu olaydan dolayı üzüntü duyuyorum." diyen Netanyahu, Hamas liderlerini hedef alacaklarına dair tehditlerini yineledi.

İsrail ordusunun yayınladığı verilere göre, ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 910'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail işgalindeki sınır geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü bildirilmişti.

Saldırıyı düzenleyen kişinin Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

ÜRDÜN, SINIR KAPISI KRAL HÜSEYİN KÖPRÜSÜ'NDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ürdün makamlarının, bugün öğleden sonra Kral Hüseyin Köprüsü'nün İsrail tarafında meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün her türlü şiddet eylemini kınadığı ve Ürdün'ün çıkarlarına, rolüne ve Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılmasına zarar verecek her türlü yasa dışı eylemi reddettiği vurgulandı.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için bugün köprüden geçen sürücülerin durumlarının, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde, Ürdün'e derhal geri dönmelerini sağlamak amacıyla takip edildiği aktarılan açıklamada, mutabakata varılan prosedürler kapsamında bugün Gazze'ye yardım taşıyan 22 Ürdün tırının söz konusu köprüden geçtiğine işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu tedbirlerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 201 konvoy halinde 8 bin 664 yardım tırının gönderilmesini sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulması, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve çatışmanın iki devletli çözüm temelinde çözülmesi için derhal ve etkili bir diplomatik çaba başlatılması, bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışın sonuçlarından tüm bölgenin korunması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıdan sorumlu tutulan şoförün 1968 doğumlu Abdulmuttalib el-Kaysi olduğu, kendisinin üç ay önce Gazze'ye yardım ulaştırmak için şoför olarak çalışmaya başlayan bir sivil olduğu belirtildi.