Netanyahu sert kayaya çarptı: Türkiye'den “biz hazırız” mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Beyaz Saray'a davet edilen Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye. Türkiye aranan bir aktör haline geldi. BM'de Cumhurbaşkanımız Trump ile bir araya geldi, diğer Müslüman ülke liderleriyle beraber. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Beyaz Saray'da ağırlandı. O görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilere dair ciddi konular konuşuldu. Kuzeyimizde Ukrayna savaşı devam ediyor bu hem Türkiye hem ABD için önemli. İran'da birçok açıdan ilişkimiz önemli ABD'nin ise nükleer problemleri var. Sonra ise Suriye dosyası... Bu konularda belli bir anlayış birliği oluşturulması gerekiyor. En can alıcı nokta ise Gazze meselesi. Tıkanan konuların açılması gerekiyor bunun da gözden geçirilmesi gerekiyordu.

"GAZZE İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Bakan Fidan, Eylül ayındaki görüşmelerin ardından sekiz Müslüman ülkenin devlet başkanının Trump ile bir araya geldiğini hatırlatarak, Gazze meselesinin hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.

Tıkanan konuların açılması ve sürecin aşama aşama yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin Suriye'de istikrar ve mültecilerin geri dönüşü için ortaya koyduğu çabayı "tarihî bir örnek" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Gazze için de elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirten Fidan, Ankara'nın aktif diplomatik ve insani rol üstlenmeye kararlı olduğunu söyledi.

Öte yandan Fidan, Washington'da yapılan görüşmelerde Filistin, Suriye ve Ukrayna gibi ağırlıklı konuların ele alındığını ve Türkiye-ABD arasındaki anlayış birliğinin bölgesel barış ve istikrar açısından kritik olduğunu ifade etti.