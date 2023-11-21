Netanyahu'nun hezeyanları... Kabinedeki bakanları yalan makinesiyle test edecek

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanlık Ofisinin, kabine toplantılarında tartışılan güvenlik konularının dışarıya sızmasının engellenmesi amacıyla bakanların yalan makinesi ile testten geçirilmesi için bir yasa tasarısı planladığı kaydedildi.

Başbakanlığın üzerinde çalıştığı yasa tasarısı gereğince, kabine toplantılarında görüşülen "güvenlik konularının" dışarıya sızmasının engellenmesi için oturumlara katılanların yalan makinesine bağlanarak doğruyu söyleyip söylemediklerinin tespit edilmesi öngörülüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yalan makinesi testinden İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) sorumlu olması yönünde talimat verdiği, ancak Şin Bet'in bu konudaki çekincesini ilettiği kaydedildi.

Şin Bet üyelerinin, kabine toplantılarından sızmalara mani olmak için tedbirlerin alınması gerektiğine inandığı ancak yasa tasarısı konusunda çekincelerinin olduğu ve bu konuda Ulusal Güvenlik Kurulu ile toplantı yapılmasını istediği belirtildi.

Hazırlanacak yasa tasarısına göre, hükümetin hukuk danışmanı, güvenlik teşkilatları başkanları ve yetkililer dahil kabine toplantılarına katılan herkesin bu testten geçmesinin isteneceği kaydedildi.

Bazı kaynaklarda Netanyahu'nun vücudundaki kalp pili nedeniyle bu testten muaf tutulmasının beklendiği ifade ediliyor.