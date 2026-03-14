İran'da sokak gösterileri için gerekli koşulları oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen İsrail'in eli kanlı başbakanı Binyamin Netanyahu, halk desteği olmadan rejimi düşüremeyeceklerini itiraf etmişti.

Netanyahu'nun "Rejime saldıracağız, nükleer programını ve füze sistemlerini yok edeceğiz. Ulaşmamız gereken hedefler bunlar. İran halkının çabaları olmadan rejim devrilemez ve biz de bunu onlara bildirdik. Yardımın yolda olduğunu da söyledik. Amacımız İran halkının rejimden kurtulması için gerekli koşulları ve ortamı oluşturmak. Fakat bu İran halkına bağlı. Hava saldırılarıyla uygun koşulları oluşturuyoruz. Bu yüzden onlara sokağa çıkma fırsatı veriyoruz." açıklamalarının ardından bugün İran'ın Kirman eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı.

KAOS PEŞİNDELER!

İran Polis Teşkilatı Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, ülkede son 72 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 56 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Operasyonlarda toplumda karışıklık çıkarmayı amaçlayan, vatandaşlara ve kamu mallarına zarar verdiği belirtilen 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ve ABD için hedef alınan önemli noktaların coğrafi konumlarını İsrail istihbarat teşkilatı Mossad başta olmak üzere bazı istihbarat servislerine gönderdiği ve yasaklı bölgelerde görüntü çekerek İran karşıtı medya kuruluşlarına ilettiği belirtilen 2 kişinin de casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilerden polise direnen 11 kişinin etkisiz hale getirildiği, şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 ateşli silah, 76 soğuk silah, 1 el bombası ile önemli miktarda savaş mühimmatı ele geçirildiği aktarıldı.

İRAN, 3 EYALETTE "ABD-İSRAİL İLE BAĞLANTILI" 23 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI AÇIKLADI

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Mazenderan eyaletinde ulusal güvenliği hedef alan eylemler planladığı tespit edilen 10 kişilik bir hücre yakalandı.

Haberde Rezevi Horasan eyaletinde de "düşmanla bağlantılı terörist medya ile işbirliği yapan" 10 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, Huzistan'da yurt dışından yönlendirildiği belirtilen 3 kişilik bir grubun da yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, bu grubun son günlerde güvenlik güçlerine ve eyalet valiliği dahil olmak üzere bazı kamu binalarına silahlı saldırılar düzenlediğini aktardı. Operasyon sırasında iki Kalaşnikof saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.