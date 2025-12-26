İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9258
  • EURO
    50,5926
  • ALTIN
    6250.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Netanyahu'nun sicili kabarıyor… İletişim Başkanı Duran'dan ''Somali'' tepkisi
Güncel

Netanyahu'nun sicili kabarıyor… İletişim Başkanı Duran'dan ''Somali'' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir.' ifadesini kullandı.

AA26 Aralık 2025 Cuma 21:34 - Güncelleme:
Netanyahu'nun sicili kabarıyor… İletişim Başkanı Duran'dan ''Somali'' tepkisi
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğindedir. Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hale getirmektedir. Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükümetinin sorumsuz tutumlarından biridir."

Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inandığını belirten Duran, Türkiye'nin, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

  • burhanettin duran
  • somali
  • gazze
  • netanyahu

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.