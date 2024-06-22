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Netanyahu'nun sonu mu geldi? Canlı yayında çarpıcı iddia

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle her hafta Cumartesi olduğu gibi bu haftada gösteri düzenledi. 24 TV'de canlı yayında yayınlanan Mustafa Daştan'ın sunduğu “Doğrusu Ne?” programına konuk olan Star Gazetesi Yazarı Hasan Hüseyin Öz Netanyahu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öz, 'Netanyahu'nun sonunun geldiğini düşünüyoruz. Ve Netanyahu'nun yargılanacağı gerçeğiyle karşılaşacağız gibi geliyor.' dedi.

22 Haziran 2024 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Netanyahu'nun sonu mu geldi? Canlı yayında çarpıcı iddia
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Her hafta Tel Aviv'de Netanyahu aleyhine gösteriler düzenlenirken bu konuyla alakalı Star Gazetesi Yazarı Hasan Hüseyin Öz önemli açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL SOKAKLARINDAKİ VİCDANLARDA HAREKETE GEÇTİ"

Öz, İşgalci Netanyahu için "Kendi toplumu tarafından ciddi anlamda protestoya maruz kalan Netanyahu profili var. Batının sırtını sıvazladığı bir figüre karşı, batı sokaklarındaki vicdanlarla beraber İsrail sokaklarındaki vicdanlarda harekete geçti." ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'NUN SONU GELDİ"

Öz, Netanyahu'nun artık sonunun geldiğine dikkat çekerek, "Netanyahu'nun sonunun geldiğini düşünüyoruz. Ve Netanyahu'nun yargılanacağı gerçeğiyle karşılaşacağız gibi geliyor." dedi.

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