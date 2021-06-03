Netanyahu'ya şah-mat çeken Filistinli lider: Mansur Abbas

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 17:45 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 17:48

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı olan ve İsrail Meclisi'nde 4 milletvekili bulunan Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas, 8 partiden oluşacak koalisyon hükümetine katılmak için imza attı. Hükümetin güvenoyu alması durumunda, Ra'am da hükümette yer almış olacak.

Netanyahu'yu 12 yıllık iktidarına son verecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor.

Ra'am'ın lideri Abbas'ın Netanyahu karşıtı koalisyon hükümetini desteklemesi sürpriz olmadı. Abbas, mart ayında AA muhabirine verdiği demeçte "Ra'am'ın İsrail siyasetinde dengeyi koruyucu konumuna sahip olduğu" sözleriyle bu duruma işaret etmişti.

O zamandan beri Netanyahu, Ra'am'ı etkilemeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Ancak Netanyahu'dan sonra cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma görevinin kendisine verildiği Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, görev süresinin dolmasına bir saat kala koalisyonda yer alması için Abbas ile anlaşma yapmayı başardı.

Abbas, dün akşam anlaşmanın imzalanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anlaşmayı imzalayacak son taraf olmaya karar verdik. Anlaşmaya varıldığını görünce biz de imzaladık." dedi.

Ra'am, tarihi olarak nitelendirilen koalisyon anlaşması kapsamında; 9 milyonluk nüfusuyla İsrail vatandaşlarının yüzde 20'sini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinlilerin taleplerini içeren 11 maddelik bir liste yayımladı.

- DİŞ HEKİMLİĞİNDEN SİYASETE

1996'da İsrail parlamento seçimlerine katılma konusunda yaşanan fikir anlaşmazlığı nedeniyle iki kanada ayrılan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadına mensup 47 yaşındaki Abbas'ın mesleği diş hekimliği.

Parlamento seçimlerine katılmayı reddeden hareketin kuzey kanadı ise Şeyh Raid Salah tarafından yönetiliyor.

Tarihsel olarak, Arap partileri, Siyonist olduğu, Filistin halkının haklarını tanımadığı ve işgali sona erdirmeyi reddettiği için nadir durumlar dışında herhangi bir İsrail hükümetiyle olumlu anlaşmaya yanaşmıyor.

Abbas bu geleneksel anlayışı yıkarak, Arap vatandaşların önemli hukuki ve hayatî sorunlarına çözüm bulma karşılığında İsrailli partilerle müzakereye hazır olduğunu açıkça ilan etti.

Birleşik Arap Listesi olarak her iki bloka da aynı mesafede olduklarına işaret eden Abbas, "Biz ne sağ ne sol blokun cebindeyiz. 'Sağ ile de sol ile de müzakereler yapabiliriz' dedik. Anlaşabilir miyiz, anlaşamaz mıyız? Bu, ne alabileceğimize dair müzakerelerin sonucuna bağlı bir meseledir." ifadesini kullanmıştı.

Abbas, İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarının kırmızı çizgileri olduğunu, milli ve medeni haklarından vazgeçmeyeceklerini, bunlar üzerine herhangi bir pazarlığı kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.

Sağa veya sola değil, kendilerine ve siyasette fark yaratma yeteneğine güvendiklerini belirten Abbas, "Yeni bir siyasi konuma yerleştik ve 'Biz, kendi adımlarına güvenen, kimliğine, vatansever ve dini sabitlerimize, medeni ve milli haklarımıza ait bağımsız, Arap bir siyasi gücüz ve biz İsrail'de siyasete girmeye, İsrail'de karar ve politikaların şekillenmesinde rol oynamaya hazırız' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

22 Nisan 1974 doğumlu, evli ve üç çocuk babası Mansur Abbas, Aşağı Celile bölgesinin El-Mağar beldesinde ikamet ediyor.

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Abbas, diş hekimi olarak bir süre mesleğini icra etti.

İbrani Üniversitesi'nde 1997-1998 yıllarında Arap Öğrenciler Komitesi'nde başkanlık görevini yürüten Abbas, 2007'de İslami Hareketin Güney Şubesi Genel Sekreteri olarak görev alırken, 2010'da Başkan Yardımcısı seçildi.

İsrail'in 2019 yılındaki seçimlerinde Birleşik Arap Listesi'ne öncülük eden Abbas, o yıl ilk kez seçimleri kazanarak parlamentoya girmiş oldu. Bu tarihten itibaren Abbas, 4 kez daha seçilerek meclise girmeye hak kazandı.

İsrail'deki Mart 2021 seçimlerinde, Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak tek başına seçimlere giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi, yüzde 3,25'lik seçim barajını geçti.

Baraj altında kalması beklenen İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin güney kanadının siyasi uzantısı Birleşik Arap Listesi, büyük bir sürprizle Meclis'e 4 milletvekili göndermeyi başardı.

Birleşik Arap Listesi ve lideri Abbas, Komünist Barış, Eşitlik ve Demokrasi Cephesi tarafından devamlı bir saldırıya maruz kalırken, İsrail'deki Filistinlilerin kurduğu bazı partiler ise Abbas'ın "akıntıya karşı kürek çektiğini" ifade ediyor.