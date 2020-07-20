20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37

Mahir Ünal, Twitter hesabından, dijital yayın platformu "Netflix"in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünal, paylaşımında, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal 'Netflix'le müzakere' iddialarına yönelik katıldığı bir televizyon programında da açıklık getirdi.

Ünal, 'Öyle bir şey yok. Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur? 'ifadelerini kullandı.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA: TÜRKİYE’DEKİ ÜYELERİMİZE BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ



Netflix'ten Türkiye'den çekilme iddialarına açıklama geldi.

Netflix sözcüsü, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.