Tatar, 20 Eylül'de dijital platformda yayınlanması planlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yapımı "Famagusta" dizine ilişkin AA muhabirine, dizinin tarihi gerçekleri yansıtmadığını ve Kıbrıs meselesinin 1974'te başladığına dair kara propaganda yaptığını söyledi.
Tatar, "Böylesine bir kuruluş, böyle bir kara propagandaya nasıl alet olur düşüncesi içerisindeyim, düşündürücü olduğunu söylüyorum. Yakışmadı diyorum. Gerçekten kınanması gerekiyor ve kınıyoruz." diyerek, Türkiye'ye diziye yönelik verdiği tepki dolayısıyla teşekkür etti.
"Şimdi de kara propagandayla Kıbrıs Türkü'ne bir haksızlık daha yapmalarını asla tasvip etmiyorum." şeklinde konuşan Tatar, söz konusu dizinin KKTC'yi kendi doğru yolundan çevirmeyeceğinin altını çizdi.
Diziler yapılırken madalyonun iki tarafına da bakılması ve iki tarafın da dinlenilmesi gerektiğine dikkati çeken Tatar, bu şekilde yapılacak dizilerin daha doğru olacağını vurguladı.TATAR'DAN TÜRK YAPIMCILARA ÇAĞRI
Tatar, Türkiye'nin dizi yapımlarını çok başarılı bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Türk dizileri, Türk dünyasında, Rusya'da, Güney Amerika'daki farklı ülkelerde izlenmekte ve reyting almakta. Buna misilleme olarak, Türk film dünyasının güçlü yapımcılarının, senaristlerinin Kıbrıs'ta hala yaşamakta olan canlı tarihi, mücadeleleri dinlemek suretiyle güçlü bir dizi yapılabileceğini düşünmekteyim."