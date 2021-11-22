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Netflix'te yayınlanan dizide PKK/YPG propagandası! Terör örgütü paçavralarına yer verdiler

8 Kasım'da Netflix'te yayınlanmaya başlayan 'Tear Along The Dotted Line' isimli çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG propagandasını yapıldı. Dizide terör örgütüne ait paçavralar yer aldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:07 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:07
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"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

NETFLİX'TE YPG/PKK PROPAGANDASI

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizide terör örgütü PKK/YPG'ya ait paçavralara yer verildi.

İzleyiciler tarafından fark edilen PKK/YPG detayı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çizgi dizisinde, terör örgütü PKK/YPG sembollerinin yer alması sosyal medyada büyük tepki topladı.

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