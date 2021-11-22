"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.
NETFLİX'TE YPG/PKK PROPAGANDASI
Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizide terör örgütü PKK/YPG'ya ait paçavralara yer verildi.
İzleyiciler tarafından fark edilen PKK/YPG detayı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çizgi dizisinde, terör örgütü PKK/YPG sembollerinin yer alması sosyal medyada büyük tepki topladı.