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Nevin Yıldırım davasında ne oldu? Nevin Yıldırım kim, Nurettin Gider’i neden öldürdü?

Nevin Yıldırım davası gündemdeki yerini koruyor. Isparta’nı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Nevin Yıldırım davasındaki yeni gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor ve konuşuluyor. Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan bu olay sonrası sosyal medya bile ikiye bölünmüş, bir kısım Nevin Yıldırım’ı haklı bulurken bir kısım ise haksız bulunmuştu. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Peki, Nevin Yıldırım davasında ne oldu? Nevin Yıldırım kimdir? Nurettin Gider’i neden öldürdü? İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

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Vatandaşalar, ‘Nevin Yıldırım davasında ne oldu? Nevin Yıldırım kim, Nurettin Gider’i neden öldürdü? sorularına yanıt arıyor. Nevin Yıldırım davasındaki son dakika gelişmesine göre, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve müebbet hapis cezası verilen Yıldırım'ın dosyası temyiz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı. Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan bu olay sonrası sosyal medya bile ikiye bölünmüş, bir kısım Nevin Yıldırım’ı haklı bulurken bir kısım ise haksız bulunmuştu. Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. İşte Nevin Yıldırım davası ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

NEVİN YILDRIM KİMDİR? NEVİN YILDIRIM NURETTİN GİDER’İ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı.

Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

NEVİN YILDIRIM KAÇ YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI?

Yargıtay temyiz kararını, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

 

 

 

 

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