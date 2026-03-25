Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapan 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.
