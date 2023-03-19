Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Van, Batman, Diyarbakır Nevruz kutlamaları ne zaman 2023?

Nevruz bayramı, Miladi takvime göre Mart ayında başlamaktadır. Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır. Ülkemizde Nevruz, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı ve Nevruz-i Sultan gibi adlarla anılan gün, baharın gelişini müjdelemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Peki Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? İşte Van, Batman, Diyarbakır Nevruz kutlamalarının yapılacağı tarih

NEVRUZ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?



Nevruz; Kuzey Yarımküre'de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Baharın gelişini temsil eden bu bayram, yeni yıl ya da doğanın uyanışı anlamlarına da geliyor.

Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen Nevruz, ülkemizde Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı gibi adlarla anılmaktadır.

Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır.

Baharın gelişi ve bahar bayramı olarak bilinen nevruz bayramı Miladi takvime göre Mart ayının 21'inde kutlanır.

Nevruz bayramı ve kutlamaları; Anadolu'da sözlü kültürün, toplumsal uygulama ve ritüellerin, doğa ve evrene ilişkin bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarıldığı en uygun ortamlardan birini oluşturmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında Nevruz, nesiller arası iletişimin en güzel örneklerinden biridir.

Bütün bayramlarda olduğu gibi Nevruz Bayramı'nda da temizliğin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Nevruz öncesinde evlerde ve sokaklarda genel bir temizlik yapılır.

Kutlamalar sırasında insanlar temiz veya yeni kıyafetler giymeye özen gösterir.

Nevruzun kutlama alanının adeta bir renk cümbüşü şeklinde süslenmesi, renkli kıyafetlerin giyilmesi, uçurtmaların uçurulması, çeşitli renklerdeki yumurtaların tokuşturulması, insanların büyük bir ateş etrafında toplanması ve ateşten atlaması Nevruz kutlamalarının karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır.

Nevruz kutlamaları sırasında kışın uğurlanması ve baharın karşılanmasını konu alan oyunların oynandığı da görülmektedir.

Nevruz'da gerçekleştirilen ortak uygulamalardan biri de bir nevi fal olarak adlandırılabilecek çeşitli işaretlerin okunarak gelecek hakkında insanların gerçekleşmesini istedikleri dileklere ilişkin yorumlarda bulunmaktır.

VAN, BATMAN, DİYARBAKIR NEVRUZ KUTLAMALARI NE ZAMAN 2023?



Baharın gelişini temsil eden Newroz (Nevruz) Bayramı bazı topluluklara göre 21 Mart'ta, kiminde ise 22-23 Mart tarihlerinde kutlanıyor.

Nevruz, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Binlerce yıllık bir geçmişi olan bu bayram, Türklerin Orta Asya'da yaşadığı dönemlerden itibaren kutlanmıştır. Nevruz, baharın başlangıcını simgeler ve Türkler için yenilenme, bereket, bolluk, umut ve kardeşlik gibi anlamlar taşır.

Türklerin geleneksel olarak kutladığı Nevruz'un birçok ritüeli vardır. Bu ritüeller arasında, "nevruz ateşi" yakmak, yeni elbiseler giymek, bayram yemeği hazırlamak, halay çekmek gibi geleneksel faaliyetler yer alır. Ayrıca, Türkler arasında Nevruz'un kutlanması birlik ve beraberliği simgeler ve toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

Günümüzde Türkiye'de Nevruz, resmi tatil olarak kabul edilmekte ve pek çok yerde kutlamalar düzenlenmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Nevruz, büyük bir coşkuyla kutlanır ve halk arasında "Bahar Bayramı" olarak da adlandırılır.

2023 Nevruz bayramı Türkiye'de 21 Mart'ta kutlanacak.