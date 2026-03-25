Nevruz'da terör propagandasına geçit yok: Gözaltı sayısı yükseldi

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 27 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nevruz kutlamalarını istismar ederek izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüphelinin daha yakalandığını, toplam gözaltı sayısının 209'a yükseldiğini bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Nevruz'un asırlardır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu istismar etmeye yönelik provokatif girişimlere karşı, Nevruz kutlamaları sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak 24-25 Mart tarihlerinde 5 ilde (İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis) eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 27 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Böylece, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam gözaltı sayısı 209 olmuştur."