  • Nevruz'da terör propagandasına geçit yok: Gözaltı sayısı yükseldi
Nevruz'da terör propagandasına geçit yok: Gözaltı sayısı yükseldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz kutlamalarını istismar ederek izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli daha yakalanırken, toplam gözaltı sayısı 209'a ulaştı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 14:02
Nevruz kutlamalarını terör örgütü propagandasına alet eden kişilere yönelik güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı operasyonlar hız kesmeden devam etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen yeni operasyonlarla 27 şüpheliyi daha gözaltına aldı ve toplam rakamı 209'a çıkardı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 27 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nevruz kutlamalarını istismar ederek izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüphelinin daha yakalandığını, toplam gözaltı sayısının 209'a yükseldiğini bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Nevruz'un asırlardır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu istismar etmeye yönelik provokatif girişimlere karşı, Nevruz kutlamaları sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak 24-25 Mart tarihlerinde 5 ilde (İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis) eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 27 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Böylece, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam gözaltı sayısı 209 olmuştur."

