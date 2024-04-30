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Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmet verildi

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti.

AA30 Nisan 2024 Salı 20:32 - Güncelleme:
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmet verildi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay 935 uçak trafiği gerçekleşti, 316 ton yük taşımacılığı yapıldı ve 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmet verildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise 94 bin 964 yolcuya hizmet veren Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda, aynı dönemde 2 bin 836 uçak trafiği ve 857 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

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