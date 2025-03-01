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Nevşehir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı

Nevşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 11'i tutuklandı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Nevşehir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu! 11 kişi tutuklandı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 27 Şubat'ta Nevşehir, İstanbul ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 27 Şubat'ta İstanbul'dan kargo yoluyla Nevşehir'e uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Nevşehir, İstanbul ve Bolu'da 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1 kilo 200 gram kokain, 400 gram sentetik uyuşturucu ve 93 gram esrar ele geçirilmiş, kargo şirketine uyuşturucuyu teslim eden Ş.K. ve Y.Ç. ile 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polisin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu zanlıların Denizli, Çorum, Erzincan, Antalya ve Balıkesir illerine de aynı yöntemle uyuşturucu sevk ettiği, parayı da kripto varlıklar üzerinden tahsil ettiği öğrenilmişti.

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