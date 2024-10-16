İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2296
  • EURO
    37,3203
  • ALTIN
    2946.48
  • BIST100
    8817.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nevşehir merkezli 6 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu! Şüpheliler arasında öğrenciler de var
Güncel

Nevşehir merkezli 6 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu! Şüpheliler arasında öğrenciler de var

İl Emniyet Müdürlüğü, 5 aylık bir çalışmanın ardından 6 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. Gözaltına alınanlardan 9'unun üniversite öğrencisi olduğu anlaşıldı.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Nevşehir merkezli 6 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu! Şüpheliler arasında öğrenciler de var
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık çalışmanın ardından Nevşehir merkezli Kayseri, İstanbul, Diyarbakır, Şırnak ve Osmaniye'de eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Bu kapsamda 9'u üniversite öğrencisi 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.D.'nin yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.