Nevşehir sahur vakti, akşam ezanı iftar saat kaçta? 2020 Nevşehir iftar, imsak ve sahur vakitleri

23 Nisan 2020 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 21:41

Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından yayınlandı! Nevşehirli vatandaşlar Nevşehir 2020 iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Nevşehir iftar ve sahur imsak vakitleri ile oruçların başlama ve bitiş saatleri il il Ramazan sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Ramazan ayı, ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Kuran'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen 'Kadir gecesi' yine Ramazan ayı içinde kutlanır.

Nevşehir 2020 iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2020 Ramazan imsakiyesi Nevşehir iftar ve sahur vakitleri yayınlandı. Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar, 2020 Ramazan imsakiyesi ile Nevşehir sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilecekler. Nevşehir için sahur ve iftar vakitleri 2020 Ramazan imsakiyesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Nevşehir'de iftar vakti ne zaman sorusuna Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar yanıt arıyor. Nevşehir iftar ve sahur vakitlerini içeren il il imsakiye Diyanet'in belirlediği 2020 Ramazan takvimi ile belli oldu. Nevşehir'de ilk sahur ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara haberimizin içerisindeki 2020 Ramazan imsakiyesi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 Nevşehir iftar sahur saatleri ve Nevşehir Ramazan imsakiyesi 2020 Diyanet tarafından açıklandı. 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi sona erecek.

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NEVŞEHİR'DE İLK SAHUR VAKTİ SAATİ KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Nevşehir'de 04:15'e kadar gerçekleşecek.

NEVŞEHİR'DE İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Nevşehir'de ilk iftar vakti 19:33'te gerçekleşecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.