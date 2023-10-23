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Nevşehir'de ''Aksa için omuz omuza'' yürüyüşü

Nevşehir'de, Milli İrade Platformu tarafından 'Aksa için omuz omuza' yürüyüşü düzenlendi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Nevşehir'de ''Aksa için omuz omuza'' yürüyüşü
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Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından oluşan platformun etkinliğine katılan vatandaşlar, Borsa Kavşağı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Kahrolsun İsrail", "Organize suç örgütü İsrail", Gazze'de bebekler ölüyor, susma" yazılı afişlerle Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, Valilik binası önüne kadar yürüdü.

İsrail karşıtı sloganların atıldığı etkinliğe, atla katılan iki vatandaş da destek verdi.

Etkinlik, İl Müftüsü Kazım Güzel'in dua okumasının ardından sona erdi.

Yürüyüşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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