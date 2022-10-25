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Nevşehir'de art arda iki tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Nevşehir'de, art arda iki tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

AA25 Ekim 2022 Salı 00:55 - Güncelleme:
Nevşehir'de art arda iki tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Alınan bilgiye göre, Kavak beldesinden Nevşehir istikametine giden Ethem Sonkaya yönetimindeki 50 BD 643 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki 58 TR 628 plakalı patates yüklü tıra ardından da İ.I. yönetimindeki 51 ACC 123 plakalı başka bir tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sonkaya ile beraberindeki Y.M, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sonkaya, hastanede yaşamını yitirirken Y.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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