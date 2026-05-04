İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1992
  • EURO
    53,0901
  • ALTIN
    6699.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
Güncel

Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı

Nevşehir'de baba ve oğul bıçaklı kavgada birbirini yaraladı.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 06:55 - Güncelleme:
Nevşehir'de baba ve oğlu bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
ABONE OL

2000 Evler Mahallesi'nde, B.B. ile babası Y.B. arasında ikamet ettikleri apartmanın girişinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. yanında bulundurduğu bıçakla babası Y.B'ye saldırı girişiminde bulundu.

Boğuşmada baba ve oğul bıçakla yaralandı.

Baba Y.B'nin yere yığılmasının ardından B.B. olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba Y.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan B.B. ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.