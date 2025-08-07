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Nevşehir'de balkon faciası: 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Nevşehir'de bir apartmanın 3. katındaki balkondan düşen 4 yaşındaki Ömer N., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 01:25 - Güncelleme:
Nevşehir'de balkon faciası: 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Nevşehir'de evinin balkonundan düşen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Emek Mahallesi Kervan sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki yabancı uyruklu Ömer N. isimli çocuk oturdukları apartmanın 3. katında bulunan evinin mutfak balkonunda oynarken bir anda aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ileri tetkik ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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