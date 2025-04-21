İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2025 Pazartesi / 23 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1893
  • EURO
    44,0824
  • ALTIN
    4167.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Güncel

Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 15 zanlı yakalandı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.K'yi telefonla irtibat kurup kendisini savcı ve avukat olarak tanıtan ve bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için belirtilen hesaplara 540 bin lira para göndermesini isteyerek, dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüpheliye yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda, Y.G, H.K, B.Ç, T.A, K.K, M.Ö, E.A, M.Ç.U, D.B, Y.A, U.E, H.H, U.T, E.A. ve M.A.B. yakalandı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

12 ilde 56 vatandaşı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin, hakkında "PKK terör örgütüne üyelik" suçundan yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D. tarafından koordine edildiği belirlendi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.