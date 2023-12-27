İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4042
  • EURO
    32,5284
  • ALTIN
    1956.35
  • BIST100
    7289.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Güncel

Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi, Acıgöl ilçesi ile bazı belde ve köylerdeki 71 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 315 personel görev yaptı.

Adreslerdeki aramalarda 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 71 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

  • Nevşehir
  • helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.