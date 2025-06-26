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Güncel

Nevşehir'de kahreden kaza! Anne öldü, 2 yaşındaki bebeği yaralandı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, 2 yaşındaki bebek yaralandı.

İHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Nevşehir'de kahreden kaza! Anne öldü, 2 yaşındaki bebeği yaralandı
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Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü hayatını kaybederken 2 yaşındaki bebek yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Gülşehir Nevşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 TA 489 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü M.Ö. (30) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek yol kenarındaki kayalık alana çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 yaşındaki bebek L.Ö.'nün ise tedavisi devam ediyor. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Nevşehir-Gülşehir kara yolu kaza yapan otomobilin kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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