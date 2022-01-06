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Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, bir otelin çatısında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA6 Ocak 2022 Perşembe 23:36 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 23:36
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Yangın, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Çavuşin köyü, Avanos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir otelde meydana geldi. Otelin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otelde konaklayanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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