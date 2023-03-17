İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0071
  • EURO
    20,2691
  • ALTIN
    1179.4
  • BIST100
    5278.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan adlı genç AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Güncel

Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan adlı genç AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Nevşehir'in Kavak beldesinde 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığına milletvekili aday adaylığı için başvurdu.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Nevşehir'de Recep Tayyip Erdoğan adlı genç AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
ABONE OL

Gerekli evrakı doldurup parti binasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemıkkıran'a teslim eden Erdoğan, gazetecilere, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile isimdaş olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yıllardır AK Parti'ye hizmet vermiş bir ailenin ferdiyim. Ben de AK Parti'nin aktif bir üyesi olarak heyecanla, şevkle hizmet vermek için aday adaylığı başvurusunda bulundum." dedi.

"1999 yılında Cumhurbaşkanımızın şiir okumasından dolayı hapse girmesinden babam çok etkilenmiş." ifadesini kullanan Erdoğan, bundan dolayı babasının kendisine "Recep Tayyip" ismini verdiğini anlattı. Erdoğan, "İsmimden çok memnunum. Girdiğim ortamlarda ismime inanmayanlar oluyor. Lisede, üniversitede arkadaş ortamlarında kimliğimi görmek isteyenler oluyordu." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kemikkıran da milletvekili aday adaylığı sürecinde partilerinde başvuru yoğunluğu yaşandığını belirterek, Erdoğan'a başarı diledi.

Kemikkıran, şunları kaydetti:

"Gençlerin siyasette yer alması Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği bir husus. 21 Ocak 2017'de TBMM'de yoğun mücadele verilerek Anayasa değişikliği yapıldı ve seçilme yaşı 18'e indirildi. Gençlerin ve kadınların siyasette yer almasına çok ehemmiyet veren ve parlamentoda en fazla genç ve kadın milletvekili olması yönünde aday belirleyen bir siyasi partinin mensubu olmak bize mutluluk veriyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.