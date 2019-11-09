23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Nevşehir'de silahlı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Ayhan köyünde annesi Y.T'yi alarak, yakınlarının köydeki düğün salonunda düzenlenecek nişan merasimine gitmek üzere yola çıkan İ.T'nin aracına, aralarında daha önceden husumet bulunan R.D. tarafından tüfekle ateş edildiği öne sürüldü.

Saldırıda, Y.T. hayatını kaybetti, yaralanan İ.T. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.T, ilk müdahaleden sonra Adana'ya sevk edildi.

Anne Y.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Avanos Entegre Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli R.D, jandarma ekiplerine teslim oldu.

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

Bahçeli: Türkiye bugün çok daha güçlü ve dik duruşludur

YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı

YPG/PKK'lı teröristler Afrinli Cemal'i ikinci defa kaçırdı

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

İmamoğlu'na zor soru: Kimlere hangi imkanları peşkeş çekiyorsun?

Cedi Osman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Cedi Osman'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Bolu'da kedi ölümlerinin sırrı çözüldü

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Son 100 yılda hayatımızda neler değişti

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor

Yeni dönem: Abur cubura turuncu etiket şartı geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Geleneksel yöntemlerle çıkarılıyor... Ahlat taşının zorlu yolculuğu

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

26 yıl boyunca topladı, şimdi ise...

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

Soğuk Savaşın sembolüydü... Yıkılışının 30. yıl dönümü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA