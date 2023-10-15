İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! 7 yaralı
Güncel

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! 7 yaralı

Nevşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüsün refüje çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 01:54 - Güncelleme:
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! 7 yaralı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Yunus Y, 50 ABL 544 plakalı minibüsle Nevşehir-Gülşehir kara yolunda seyir halindeyken önüne manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu refüje çarptı.

Plakası alınmayan tır, olay yerinde durmayarak uzaklaştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken polis tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.