  • Nevşehir'de TOKİ heyecanı: Konutların teslim süreci başladı
Nevşehir'in Sulusaray beldesinde TOKİ tarafından İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen 177 sosyal konut, 15 aylık rekor sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Dar ve orta gelirli vatandaşlar ilk kez kendi evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

17 Nisan 2026 Cuma 13:49
Nevşehir'in Sulusaray beldesinde TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında yapımı tamamlanan 177 dairenin anahtar teslimleri başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamleleri arasında gösterilen İlk Evim Projesi ile dar gelirli vatandaşlar ilk kez ev sahibi oldu. Hak sahipleri anahtarlarını alırken duygusal anlar yaşandı.

NEVŞEHİR'DE 177 SOSYAL KONUTUN TESLİM SÜRECİ BAŞLADI

Nevşehir'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan sosyal konutların teslim süreci başladı. Merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde 15 ay gibi kısa sürede tamamlanan 177 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan "İlk Evim Projesi" kapsamında hayata geçirilen konutlar, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına imkân sağlıyor. Proje sayesinde Nevşehir'de de çok sayıda vatandaş ilk kez kendi evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk kez ev sahibi olan hak sahiplerinden Emre Kayadibi, "TOKİ İlk Evim projesinden evim çıktı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bugün de anahtarımızı teslim almaya geldik. Biraz heyecanlıyız ama daha çok sevinç var" dedi.

HAK SAHİPLERİ SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTI: 'İLK DEFA EV SAHİBİ OLDUM'

Aylin Ulusoy ise "Yaşadığım yerde bir evim olduğu için çok mutluyum. Geldim, gözlerimle evimi de gördüm. Evimizi gezdik, şu ana kadar hiçbir eksiği yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu imkânı kullanarak ilk defa ev sahibi oldum. Kuraya genç kategorisinden yazılmıştım" ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin bilgi veren İnşaat Kontrol Mühendisi Yasin Türkmen de konutların planlanan süreden kısa bir zamanda tamamlandığını belirterek, "Sulusaray beldesi 177 sosyal konut projesi kapsamında yapılan konutlarımızın teslimatlarını yapmaya başladık. Bu projede 3+1 50 daire ve 2+1 128 daire olmak üzere toplam 177 dairemiz bulunmakta. Dairelerimiz 4 katlı olarak inşa edildi ve toplam 11 bloktan oluşmaktadır" diye konuştu.

TOKİ tarafından hayata geçirilen projeyle birlikte hem modern hem de güvenli yaşam alanlarının vatandaşlara sunulduğunu belirten yetkililer, "İlk Evim Projesi" kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de konut teslimlerinin etap etap devam edeceğini ifade etti.

