Güncel

Nevşehir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 16:17
Nevşehir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik 3 ay süreyle fiziki, teknik ve takipli çalışma yapıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 20 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 394 gram sentetik uyuşturucu, 790 sentetik uyuşturucu hap, 75 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 266 fişek, 6 bıçak ve uyuşturucu kullanma aparatı ile cep telefonları ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

