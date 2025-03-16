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Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı

Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.

AA16 Mart 2025 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
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15 Temmuz, Esentepe, Güzelyurt ve 2000 Evler mahallelerinde gezen mehter takımı, çaldığı marşlar ile vatandaşları sahura kaldırdı.

Evlerinin pencere ve balkonlarından mehter takımını izleyen vatandaşlardan bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Mehter takımına eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AA muhabirine, Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

Osmanlı dönemindeki geleneklere uygun bir şekilde Ramazanı nasıl Nevşehir'de de öyle yaşamaya çalıştıklarını belirten Arı, "Sadece sahurda değil, iftarda da Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde Ramazanı yaşamaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızı gece sahura mehterle uyandırıyoruz. Hemşerilerimiz de gayet mutlular, onlarla beraber oluyoruz." diye konuştu.

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