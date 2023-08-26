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Nevşin Mengü, Akşener'in kararını yorumladı: Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha

Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız' dedi. Akşener'in yerel seçimlere kendi kadroları ve adaylarıyla gireceğini açıkladığı konuşmayı YouTube kanalından değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, yayınına 'Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha' başlığını attı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Nevşin Mengü, Akşener'in kararını yorumladı: Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha
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Türkiye, genel seçimlerin ardından yerel seçimlere hazırlanıyor. Muhalefette seçim mağlubiyetinden sonra başlayan ve devam eden krizden sonra yerelde nasıl bir tutum sergileneceği merak ediliyordu. Uzun süredir 26 Ağustos'u işaret eden ve önemli açıklamalar yapacağı belirtilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün kürsüye çıkarak kritik mesajlar verdi.

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: KOLTUĞUNDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİ

2023 seçimlerini değerlendiren Akşener, "koltuğundan başka bir şey düşünmeyenler" gibi sert sözlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Daha sonra yerel seçim yol haritasını açıklayan Akşener, seçimlere kendi kadroları ve isimleri ile gireceklerini açıkladı.

Akşener, diğer partilere de seslenerek her partinin tek başına seçime girmesi için çağrı yaptı.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN RUHUNA EL FATİHA"

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Nevşin Mengü ,Akşener'in açıklamalarını sıcağı sıcağına Youtube'da değerlendirdi. Mengü, yayınına "Millet İttifakı'nın ruhuna El Fatiha" başlığını attı.

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