25 Ocak 2021 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:15

Rusya'da Navalny protestolarından bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın cevap verdi. Bu olay sonrası vatandaşlar arama motorlarında Nevşin Mengü, Cüneyt Arkın için ne dedi? Nevşin Mengü kimdir? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte Twitter'da yapılan o paylaşım sonrası Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye verdiği cevap.

NEVŞİN MENGÜ'DEN RUS PROTESYTOCULARA CÜNEYT ARKIN BENZETMESİ

Nevşin Mengü, Rusya'da yaşanan olayların görüntüsünü “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük muhalifi Aleksey Navalny'nin tutuklanmasının ardından ülkede olay çıktı. Rusya'da Navalny protestolarından görüntü paylaşarak 'Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist' ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan anlamlı cevap geldi.

CÜNEYT ARKIN'DAN NEVŞİN MENGÜ'YE ANLAMLI CEVAP!

Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Cünayt Arkın'ın Nevşin Mengü'nün Tweetine verdiği yanıt sosyal medyada büyük beğeni topladı.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk gazeteci ve sunucu.

Nevşin Mengü ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini de Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" başlıklı teziyle tamamladı. "Özgürlüklere bakış açısı" ve "kimlikleri tanıma" anlamında liberal olduğunu dile getirmiştir. Bir röportajında çocukluğundan beri vegan olduğunu söylemişti.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BABASI KİM?

Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü'nün kızıdır.

NEVŞİN MENGÜ DAHA ÖNCE NERELERDE ÇALIŞTI?

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başlamış ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sunmuştur.

Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalışmıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı.

Mengü; Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

İran'da muhabirlik yaptığı süreçteki gözlemlerini kaleme aldığı ilk kitabı "İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?", Kasım 2017'de Everest Yayınları'ndan çıktı. 31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı. DW Türkçe Youtube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sundu. Sözcü TV Youtube kanalında program yaptı. Bir süredir YouTube'da kendi kanalını açıp haber yayını yapıyor. Trend Topic isimli bir haber podcasti de hazırlayan Nevşin Mengü yeni kurulan ve geçtiğimiz günlerde yayına başlayan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bültenini sunmaya başladı.