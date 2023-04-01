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Güncel

Nevşin Mengü'den aklama telaşı! Kılıçdaroğlu'nun 'seccade' skandalını örtbas etmeye çalıştı

Nevşin Mengü, 7'li Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalını örtmek için şekilden şekile girdi. Seccade fetvası veren CHP yandaşı Nevşin Mengü, ''İslam'da bir tek kutsal şey vardır o da Allahu Teâlâ'dır ve kulun Allah ile olan ilişkisi kendi kalbindeki inancıdır.' diyerek Kılıçdaroğlu'nu masum göstermeye çalıştı.

1 Nisan 2023 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Nevşin Mengü'den aklama telaşı! Kılıçdaroğlu'nun 'seccade' skandalını örtbas etmeye çalıştı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir iftar programının ardından yanına gelen katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf keresinedeki bir detay ise Kılıçdaroğlu'nun Müslümanların hassasiyetlerine yönelik tutumunu gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı fotoğraf karesinde, CHP liderinin Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

MENGÜ'DEN KILIÇDAROĞLU'NU AKLAMA ÇABASI

Yaşananların ardından özür dilemek yerine milleti suçlamayı seçen Kılıçdaroğlu'nu aklamak için CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü devreye girdi. Kendi YouTube kanalında tepki çeken fotoğraf karesini yorumlayan Mengü, seccade üzerinden fetva verdi.

"HZ. MUHAMMED NESNLERE TAPINMAYI KALDIRDI"

İslam'ın Musevilik ve Hristiyanlıktan sonra gelen bir din olduğunu söyleyen Mengü, "Hz. Muhammed'i de devrimci yapan o dur. Tamamıyla nesnelere tapınmayı kaldırmıştır Hz. Muhammed zaten ilk yaptırdığı şey de putları kırdırmak olmuştur." dedi.

"SECCADE ARAPÇA HALI DEMEKTİR"

"Anadolu'nun hamurunda olan Hristiyan gelenekle mi karışıyor" diyen Mengü, "İslam şey değildir ki, ikonların öpüldüğü tapınıldığı falan bir din değildir tam tersine yani aslında bakın islamda, ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur ki bırakın seccadeyi. Seccade zaten arapça halı demek arkadaşlar bak Allah aşkına dindar olanlarınız heralde iyi kötü biliyordur arapça alfabe okumayı gidin şu Taksim'de halı satan dükkanlara seccade yazar arapça, halı demek yani altına temiz bir halı koyuyorsun tabiki tapınırken yüzünü yere koyduğun için."

"İSLAM'DAKİ TEK KUTSAL ŞEY ALLAH'TIR"

Nevşin Mengü açıklamasında şunları kaydetti:

"İslam da bir tek kutsal şey vardır o da Allahü Teâlâ'dır ve kulun Allahü teâlâ ile olan ilişkisi kendi kalbindeki inancıdır bu kadar."

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